Finanzas de Monclova afectadas por fin del REPUVE

El Ayuntamiento de Monclova no percibirá los 9 millones de pesos correspondientes al Registro Público Vehicular (REPUVE), tras concluir el decreto de la regularización de autos "chuecos", situación que tendrá un impacto en las finanzas municipales, por lo que ya se implementan estrategias para mejorar la captación de recursos, informó Alberto Medina, secretario del Ayuntamiento.

El funcionario explicó que durante el año pasado la administración municipal recibió 15 millones de pesos provenientes del REPUVE, los cuales se aplicaron en obras y proyectos específicos. Sin embargo, señaló que se tenía contemplado el arribo de 9 millones de pesos adicionales, recursos que finalmente no llegarán al municipio.

"Son recursos que, por supuesto sí impactan, y lo que tenemos que hacer como municipio es buscar estrategias para poder resarcir esta situación. Hoy, con las acciones que estamos implementando, esperamos encontrar la forma de obtener esos recursos por otras vías", expresó.

Medina destacó que una de las principales acciones emprendidas es el fortalecimiento de la recaudación del impuesto predial, para lo cual el Cabildo aprobó incentivos para los contribuyentes, además de la realización de rifas, medidas que han tenido una respuesta positiva por parte de la ciudadanía.

Indicó que se espera el cierre del mes para evaluar los resultados de estas acciones y determinar su impacto en la recaudación. Añadió que el incremento en los ingresos propios es clave, ya que el municipio trabaja bajo un ejercicio fiscal coordinado con la Federación y el Estado, donde una mayor recaudación local se traduce en mayores participaciones federales y estatales.

"El objetivo es recaudar más como municipio para acceder a mayores participaciones. Por indicaciones del alcalde Carlos Villarreal Pérez, hemos comenzado a implementar diversas acciones para fortalecer los ingresos", puntualizó.

Finalmente, señaló que hasta el momento no se ha notificado oficialmente sobre posibles recortes presupuestales, aunque reconoció que a nivel nacional se han mencionado ajustes, por lo que esperan que estos no afecten de manera significativa a Monclova.