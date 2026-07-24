Monclova: Protección Civil reporta canícula y temperaturas de hasta 41 grados

La canícula mantendrá temperaturas de hasta 41 grados centígrados en Monclova una vez que concluya el pronóstico de lluvias asociado al fenómeno Berta, informó el director de Protección Civil, Pedro Alvarado.

El funcionario explicó que se cumplieron las precipitaciones pronosticadas, aunque fueron de baja intensidad y sin afectaciones de consideración.

Detalló que, desde las primeras horas del día, por instrucción del alcalde Carlos Villarreal Pérez, personal de Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública, Obras Públicas y Servicios Primarios realizó recorridos preventivos en el cauce del río Monclova, bajadas de agua y zonas de escurrimiento.

Alvarado indicó que únicamente se atendieron dos reportes de árboles quebrados, sin que se registraran inundaciones o daños provocados por el viento.

Señaló que existía la posibilidad de nuevas lluvias, por lo que las autoridades permanecerían atentas a las actualizaciones emitidas por la Conagua y la Subsecretaría de Protección Civil del Estado.

Respecto a las condiciones meteorológicas, recordó que Monclova ya se encuentra dentro del periodo de la canícula, por lo que se pronostican nuevamente temperaturas de 40 a 41 grados centígrados una vez que concluya el episodio de lluvias. "Estamos en tiempos de canícula, por lo que vienen días de mucho calor", expresó.

Añadió que el pronóstico de precipitaciones vigente comprendía únicamente hasta este viernes y que las condiciones para los días posteriores dependerán de la actualización que emitan las autoridades meteorológicas.