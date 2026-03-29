Aumenta el costo de gasolina y diésel en Sabinas

SABINAS, COAH.- La región carbonífera de Coahuila, ya castigada por el cierre de AHMSA y sus filiales, enfrenta un nuevo desafío: el aumento en el costo de la gasolina premium y el diésel. El precio de los combustibles ha alcanzado niveles récord, con el diésel llegando a los 30 pesos por litro, lo que ha generado preocupación entre los empresarios y la población en general.

¿Qué declaró Rafael Martínez Villareal sobre el aumento de precios?

Rafael Martínez Villareal, empresario del ramo gasolinero, explicó que el aumento en el precio de los combustibles se debe a la volatilidad del mercado internacional, provocada por las tensiones en Medio Oriente, específicamente la guerra entre Israel e Irán. "Esto ha llevado a los precios internacionales del petróleo a estar aumentando en todo el mundo, y México no ha sido la excepción", dijo.

Impacto en la economía local

La situación es especialmente difícil para las empresas de transporte y los particulares que dependen del diésel para trabajar. "Aumentando los precios del petróleo, específicamente las gasolinas y el diésel, se van cascadas los aumentos de todos los productos", explicó Martínez Villareal. La región carbonífera, que ya enfrenta una depresión económica tras el cierre de AHMSA, se ve afectada por el aumento en el costo de los combustibles, lo que puede llevar a una disminución en las ventas y un impacto negativo en la economía local.

A pesar de que hay un acuerdo para mantener el precio de la gasolina magna, la premium y el diésel han aumentado significativamente. Martínez Villareal expresó su preocupación por la situación y pidió que se encuentre una solución para estabilizar los precios de los combustibles. "Esperemos que ya las tensiones y lo que está pasando en Medio Oriente ya llegue a su fin y con esto los mercados recuperen un poco de tranquilidad y bajen los precios de los combustibles", dijo.

Consecuencias del aumento de precios en la región carbonífera

La situación en la región carbonífera es un ejemplo de cómo los factores externos pueden afectar la economía local. Es importante que se tomen medidas para apoyar a la región y encontrar soluciones para estabilizar los precios de los combustibles y promover la actividad económica.