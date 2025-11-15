Entregan más de cinco mil árboles para reforzar la reforestación en la Región Carbonífera

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un esfuerzo por fortalecer la cultura ambiental y promover la reforestación en la Región Carbonífera, el subsecretario del Medio Ambiente, licenciado Rafael Humberto Martínez Villarreal, informó que se han entregado más de cinco mil árboles de distintas especies a instituciones educativas, organizaciones comunitarias y espacios públicos.

Esta iniciativa busca mejorar las condiciones ecológicas de la zona y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

¿Qué ocurrió?

Cabe señalar que la entrega masiva de árboles se realizó tras la visita oficial de la secretaria del Medio Ambiente, Diana Susana Estens de la Garza, quien encabezó la distribución regional junto a los alcaldes de la cuenca.

Durante el evento, se destacó la importancia de sumar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil para enfrentar los retos ambientales que aquejan a la región.

Entre las especies donadas se encuentran encinos y pinos, seleccionados por su adaptabilidad al clima local y su capacidad para mejorar la calidad del aire.

Martínez Villarreal adelantó que se espera una segunda remesa de árboles en las próximas semanas, la cual será destinada a dependencias gubernamentales y clubes de servicio que también se sumarán a las labores de reforestación.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El subsecretario subrayó que esta campaña no solo busca embellecer los espacios públicos, sino también generar conciencia sobre la importancia de preservar los recursos naturales.

"Con el respaldo del Gobierno del Estado y la Secretaría del Medio Ambiente, estamos sembrando futuro para nuestras comunidades", expresó.

La iniciativa ha sido bien recibida por la población, que ha comenzado a organizar jornadas de plantación y cuidado de árboles en escuelas, parques y áreas verdes.

Se espera que este proyecto continúe expandiéndose en los próximos meses, consolidando una red de colaboración ambiental en toda la Región Carbonífera.