Estudiantes reciben reconocimientos en evento cívico en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Como parte de las acciones cívicas realizadas en la Escuela Primaria "General Lázaro Cárdenas del Río", de esta ciudad, se llevaron a cabo una serie de actividades que reunieron a alumnos, docentes, padres de familia y autoridades.

Se dio lectura de las efemérides más relevantes de la semana, la demostración del valor de la empatía, la entrega de reconocimientos por asistencia a estudiantes, un evento alusivo al Día de las Madres y un acústico dedicado a los docentes, no sin antes realizar los honores al Lábaro Patrio.

La anfitriona de esta ceremonia fue la maestra Laura Hernández Romero, directora del plantel, quien agradeció la asistencia de autoridades municipales y padres de familia, resaltando además la importancia de fomentar en los alumnos el sentido cívico y el reconocimiento a figuras clave de la comunidad escolar.

En representación del alcalde Oscar Ríos Ramírez acudió Aída Aracely Ríos Alarcón, directora de gestión del Municipio de San Juan de Sabinas. También se contó con la presencia del empresario Adolfo Garza; la profesora María Luz Mercado Meza, Jefa de Sector de la Región Carbonífera; el profesor Ricardo Vega Hernández, supervisor de la zona escolar 306 y la profesora Liliana Franco Medina, subdirectora de la institución.

Durante este evento, alumnos de sexto grado solicitaron a Adolfo Garza ser padrino de generación, lo cual aceptó. El empresario destacó que la educación es la mejor herramienta que se les puede dejar a los estudiantes y se comprometió a acompañarlos en esta etapa final de la culminación de estudios.

Añadió a su vez -su amigo "Fofo" siempre habrá de estar con ustedes, apoyándolos y, ayudándolos a que salgan adelante, puesto que están por concluir una etapa muy importante en sus vidas, aunque todavía les queda camino por recorrer-, abundó.