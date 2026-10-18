Impulsa monclova turismo deportivo

Con la participación de más de 2 mil 500 personas en sus distintas dinámicas, el medio maratón organizado por el Ayuntamiento de Monclova impulsa el turismo deportivo y proyecta a la ciudad como sede de competencias de mayor alcance.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que la segunda edición superó la asistencia del año pasado y duplicó la participación en la prueba de 21 kilómetros, en más de 100 %, al pasar de cerca de 350 corredores a más de 750.

El medio maratón de Monclova atrajo a corredores de diversas ciudades, incluyendo Monterrey y competidores internacionales.

Uno de los principales avances fue la certificación de la ruta, que permite que las marcas de competidores queden registradas a nivel internacional y puedan utilizarse para cumplir los requisitos de inscripción en carreras de otras partes del mundo.

La competencia atrajo a corredores de distintas ciudades del país, incluidos participantes de Monterrey, así como competidores internacionales, lo que amplió la convocatoria y la proyección de Monclova como destino para eventos deportivos.

La segunda edición del medio maratón superó la asistencia del año anterior, duplicando la participación en la prueba de 21 kilómetros.

Para 2027, cuando se realice la tercera edición, el objetivo será incrementar nuevamente la participación de corredores y reforzar la promoción del medio maratón en el estado y en ciudades cercanas.

Destacó que por segundo año consecutivo, el medio maratón lo ganó un monclovense, por lo que destacó la importancia de impulsar el talento local y buscar nuevos reconocimientos deportivos a nivel nacional.

Con la certificación de la ruta, los corredores pueden registrar sus marcas a nivel internacional, aumentando la proyección de Monclova.

El alcalde reconoció el trabajo del Patronato Todos por Monclova, los patrocinadores y los corredores, cuya participación contribuye al crecimiento de la competencia y a consolidarla como un evento con mayor proyección regional.