Joven Denuncia Presunto Abuso de Autoridad por Parte de Policías Municipales en Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- A través de redes sociales, una joven identificada como Loami Martínez Rostro denunció públicamente haber sido víctima de un presunto abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de Sabinas, señalando directamente a una mujer policía con quien aseguró haber tenido diferencias personales anteriormente.

De acuerdo con el testimonio difundido por la afectada, la oficial presuntamente la había amenazado tiempo atrás al advertirle que si volvía a verla la "levantaría". Según relató, dicha amenaza se habría concretado el pasado jueves 21 de mayo, cuando la agente y otro elemento policiaco la interceptaron en la vía pública para someterla a una revisión, colocando incluso esposas sin, afirmó, existir motivo alguno.

La joven sostuvo que posteriormente fue trasladada a la comandancia municipal, donde presuntamente le habrían sacado de su bolso un paquete con droga, sin precisar el tipo de sustancia, asegurando que dicho material le fue "sembrado" por los propios policías. Asimismo, relató que durante el tiempo que permaneció detenida fue objeto de burlas y malos tratos por parte de la mujer policía señalada y otros elementos de la corporación.

Lluvia Gallegos indicó que más tarde fue presentada ante un médico legista, quien presuntamente determinó que se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas, resultado que rechazó categóricamente. Posteriormente, fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Aunque no detalló la forma en que recuperó su libertad, la joven manifestó temor por su integridad y la de su familia, responsabilizando directamente a la oficial involucrada y a la corporación municipal de cualquier situación que pudiera ocurrirles. Además, criticó el actuar de la Policía Municipal, asegurando que lejos de proteger a la ciudadanía, incurre en actos de intimidación y abuso.

En su mensaje público, también hizo un llamado al alcalde de Sabinas, José Feliciano Díaz Iribarren, a quien reprochó la actitud de los elementos policíacos municipales, señalando que la corporación ha provocado que muchos ciudadanos, en lugar de sentirse protegidos y seguros, hoy se sientan amenazados por quienes deberían garantizar la seguridad pública.

Como parte de sus señalamientos, la afectada compartió en redes sociales un video captado por una vecina durante el momento de la detención, material con el que respaldó su versión de los hechos y reiteró su exigencia de justicia y esclarecimiento de lo ocurrido.