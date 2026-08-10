Don Lorenzo celebra 103 años en Monclova y seguirá vendiendo yukis

Don Lorenzo, conocido cariñosamente como "el Tío" por habitantes del sector sur de Monclova, celebró sus 103 años y aseguró que continuará vendiendo yukis mientras tenga vida y salud.

Durante años, Don Lorenzo se ha dedicado a vender yukis a generaciones de alumnos de la primaria Adolfo López Mateos, en la colonia Obrera, donde se ha ganado el cariño de estudiantes, familias y vecinos. "Seguimos hasta que Dios nos preste vida y salud. Mientras podamos salimos y ya cuando no podamos, allí me quedo", expresó.

El conocido vendedor también envió un mensaje a las personas que lo estiman. "Un abrazo muy fuerte para toda esa gente hermosa. Que Dios me les dé mucha vida. Gracias a Dios primeramente", dijo.

Familiares destacaron el cariño que la comunidad mantiene hacia Don Lorenzo y el ejemplo que representa para las nuevas generaciones. Una de sus hijas señaló que le da mucho gusto que la gente continúe visitándolo, especialmente por el cariño que le demuestra. "Estoy muy agradecida con todos", expresó.

Su nieto destacó que su abuelo es un gran ejemplo para la familia y agradeció a Dios por permitirle cumplir un año más de vida. "Miré qué bueno, trabajar, hay que trabajar", afirmó Don Lorenzo.

A unos días del regreso a clases, el "Tío" confirmó que se prepara para volver a las calles de la colonia Obrera. Indicó que regresará el último día del mes en que los alumnos vuelvan a clases. "Vamos a trabajar", afirmó.

Don Lorenzo también agradeció a sus amigos y a todas las personas que lo quieren y estiman. "Yo los estimo. Un abrazo a todos con un gran cariño. Realmente veo que ese cariño para mí es mucho. Gracias primeramente a Dios y a toda la humanidad que me estima y me quiere", expresó.