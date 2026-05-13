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Coahuila

Esra Cavazos impulsa su campaña en Monclova: cercanía con la gente

Cavazos ha recibido propuestas de jóvenes, mujeres y trabajadores, lo que enriquece su proyecto legislativo para el Distrito 05.

Por Staff / La Voz - 13 mayo, 2026 - 09:54 p.m.
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      Monclova, Coah.- La candidata del PRI a la diputación por el Distrito 05, Esra Cavazos del Bosque, continúa fortaleciendo su presencia y cercanía con la gente acompañada de su suplente Glenda Suárez.

      Durante sus reuniones por los sectores de Monclova, aseguró que la participación ciudadana y el trabajo en unidad han sido clave en el desarrollo de su campaña donde ha encontrado una respuesta positiva por parte de la sociedad civil, jóvenes, mujeres, trabajadores y representantes de la iniciativa privada, quienes se han sumado con propuestas y planteamientos para enriquecer su proyecto legislativo.

      "Esta campaña es de todos y es de equipo", expresó la candidata priista al señalar que diariamente recibe muestras de confianza por parte de familias que le abren las puertas de sus hogares para compartir inquietudes y necesidades relacionadas principalmente con seguridad, reactivación económica y apoyo a jóvenes.

      Su campaña está centrada en llegar a todo el distrito 05 que abarca el 85% de la población monclovense, sin embargo conoce de cerca las necesidades de todas las colonias pues ha trabajado en la atención a la sociedad.

      Realizó reuniones y pidió el voto casa por casa en sectores del oriente y poniente como Guerrero, Azteca, Miravalle, entre otras, donde ha demostrado gran perfil para ser la representante de los monclovenses en el Congreso de Coahuila.

       

      Respecto a su plataforma electoral mencionó a los votantes que hay un rumbo claro y propuestas reales. La gente se está dando cuenta de que existe trabajo, experiencia y conocimiento de las necesidades del distrito.

      En cada encuentro la candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC expone la importancia de emitir un voto responsable el próximo 7 de junio, eligiendo perfiles preparados y con conocimiento del territorio para representar dignamente a la ciudadanía en el Congreso.

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