Ángela Lerma es coronada Reina de la Feria de Santa Rosa de Lima 2026 en Múzquiz

Múzquiz, Coah.- En una noche llena de alegría, emoción y tradición, se llevó a cabo la gran elección y coronación de la Reina de la Feria de Santa Rosa de Lima 2026, donde Ángela Jeyli Lerma Rodríguez fue proclamada como la nueva soberana, recibiendo la banda y el título de Reina Ángela I.

El evento contó con la distinguida presencia de la presidenta municipal de Múzquiz, alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, así como del presidente del Comité de la Feria de Santa Rosa de Lima 2026, Francisco Javier García Ochoa; la reina de la Feria 2025, Jizelle I; Luis Parra Quintero, en representación de Esteban Salazar, representante de la Tribu Kickapoo en México, y el licenciado Patricio H. Ruiz, notario público número 13, quien dio fe y legalidad al proceso de elección.

Durante la ceremonia, las cinco candidatas tuvieron la oportunidad de presentarse ante el público y participar en las diferentes etapas preparadas para esta gran noche, incluyendo su autopresentación, pasarela de gala y la etapa de preguntas y respuestas.

Las candidatas también realizaron durante las últimas semanas diversas actividades para recaudar fondos para sus respectivas candidaturas, entre ellas boteos, bailes, loterías, venta de antojitos y rifas, contando con el respaldo del gobierno municipal de Múzquiz, patrocinadores, el Comité de Reinado y, especialmente, de las familias y ciudadanía que apoyaron a cada una de ellas.

Como parte de la ceremonia también se entregaron reconocimientos especiales:

* Miss Elegancia: Ángela Lerma

* Miss Fotogenia: Melinna Suárez

* Mejor Sonrisa: Aiko Yamamoto

* Mejor Silueta: Karen Fabiola

* Miss Simpatía: Nikole Martínez

* Miss Popularidad: reconocimiento otorgado mediante la participación del público a través de redes sociales.

Finalmente, ante la expectativa de los asistentes y con la presencia del notario público, se dio lectura a los resultados oficiales para conformar la nueva Corte de Honor de la Feria de Santa Rosa de Lima 2026:

Reina Ángela I — Ángela Lerma

Princesa — Melinna Suárez

Duquesa — Nikole Martínez

Marquesa — Karen Fabiola

Condesa — Aiko Yamamoto

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez felicitó a todas las participantes por su entusiasmo, compromiso y participación, destacando que cada una de ellas contribuyó a mantener vivas las tradiciones y el espíritu festivo de Múzquiz.

El gobierno municipal de Múzquiz reconoció también el respaldo de la ciudadanía, patrocinadores y organizadores que hicieron posible esta celebración, y felicitó especialmente a Ángela I, quien durante el próximo año tendrá el honor de representar a la Feria de Santa Rosa de Lima.