Falso predicador roba 16 mil pesos a migrantes en Monclova

Dos migrantes hondureños fueron víctimas de robo cometido por un hombre de la tercera edad que, bajo el discurso de la palabra de Dios, se ganó su confianza para posteriormente despojarlos de 16 mil pesos mientras permanecían en el albergue de Protección Civil.

Las víctimas, identificadas como Maycol Javier Gutiérrez Nieto y Kevin Nahin Martínez, relataron que salieron de Honduras hace aproximadamente cinco meses con la intención de reencontrarse con sus familias en Estados Unidos.

Ambos habían recibido un envío de 16 mil pesos desde Tennessee, Estados Unidos, dinero que les fue mandado por familiares para continuar su trayecto rumbo al norte.

De acuerdo con su testimonio, el recurso fue enviado a nombre de José Ángel Cerda Hernández, el falso predicador quien, según una credencial que presentó, es originario del municipio de Múzquiz, aunque los afectados aseguran que el sujeto opera en Monclova y que no sería la primera vez que roba a migrantes.

El sujeto se presentó ante ellos como un predicador, ofreciendo ayuda, alimento y constantes discursos religiosos, lo que generó un ambiente de confianza entre los migrantes. "Nos trataba bien, incluso nos regalaba comida. Cuando alguien se empieza a portar así, uno confía. Hablaba de Dios, predicaba la palabra, y uno no piensa que te van a hacer algo así. Nos envolvió", narró Kevin.

Los migrantes explicaron que durante varios días el hombre sostuvo pláticas constantes con ellos pues había llegado al albergue a ayudar a una persona en situación de calle y que padecía cirrosis, hasta que comenzó a solicitar apoyo económico, argumentando que debía atender a la persona enferma que, según decía, no tenía familia. Aseguró que necesitaba dinero para estudios médicos y medicamentos.

Ante la petición inicial de 5 mil pesos, los migrantes se negaron por considerar la cantidad excesiva, aunque realizaron una colecta entre varios compañeros y entregaron 850 pesos para supuestos medicamentos. Posteriormente, el hombre solicitó otros 150 pesos, asegurando que el paciente sería trasladado al hospital Amparo Pape de Benavides, prometiendo regresar al albergue, lo cual nunca ocurrió.

Los afectados señalaron que el presunto predicador utilizó la situación de salud de la persona enferma —quien posteriormente falleció en el hospital— para reforzar su historia y ganar su confianza. "Todavía quería pedir más dinero, otros 200 pesos, y ahí fue cuando empezamos a sospechar que solo nos iba a quitar todo", relataron.

Maycol y Kevin estimaron que el hombre aparentaba alrededor de 65 años de edad, lo que también influyó en que no imaginaran que pudiera engañarlos de esa manera. Actualmente, llevan alrededor de una semana en el albergue de Protección Civil, donde aseguran haber recibido apoyo, alimento y techo.

"Lo único que queremos es que no siga haciendo daño a los demás migrantes. Si nos pasó a nosotros, ni modo, Dios nos va a recompensar. Aquí nos han ayudado mucho y estamos agradecidos. Aunque perdimos dinero, no hemos perdido la fe en llegar con nuestras familias", expresó Kevin.

Los migrantes esperan ahora que sus familiares puedan reunir nuevamente recursos para continuar su trayecto. Con el dinero perdido, tenían previsto permanecer algunos días más en Monclova y hospedarse en un hotel antes de seguir su camino.