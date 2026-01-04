Contactanos
Coahuila

Familias disfrutan la rosca de Reyes en la Ruta Recreativa de Saltillo

Las familias saltillenses disfrutaron de un paseo dominical lleno de actividades recreativas.

Por Staff / La Voz - 04 enero, 2026 - 09:03 p.m.
      SALTILLO, COAHUILA.- Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana compartieron la tradicional rosca de Reyes con familias saltillenses que asistieron este domingo a la Ruta Recreativa.

      Asimismo, regalaron pelotas a las niñas y niños que estuvieron presentes en el paseo dominical por excelencia de la ciudad.

      Como parte de las acciones permanentes de proximidad social, niñas, niños, jóvenes y personas adultas participaron en diferentes actividades recreativas junto a los integrantes de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

      Los asistentes aprovecharon además para tomarse fotografías con el personal, las unidades y las botargas que estuvieron presentes en el paseo dominical.

      La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana promueve la convivencia familiar en Saltillo.

      Durante esta edición de la Ruta Recreativa, las familias saltillenses recorrieron el bulevar Venustiano Carranza caminando, trotando o corriendo, muchas de ellas acompañadas de sus mascotas.

      Se contó también con servicios gratuitos como vacunación, detección de diabetes e hipertensión, así como recomendaciones nutricionales.

      Durante la Ruta Recreativa, se ofrecieron servicios de salud gratuitos a los asistentes.

      El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a asistir a la Ruta Recreativa todos los domingos en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, sobre el bulevar Venustiano Carranza.

