Buscan a Menor Desaparecido en Monclova

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Centro de Coahuila solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Carlos Enrique Vázquez Fuentes, un menor de 14 años de edad que fue visto por última vez el 4 de noviembre de 2025 en la colonia Emiliano Zapata, en Monclova.

De acuerdo con la denuncia presentada por su abuela paterna, Isabel Cristina Vázquez Benítez, el adolescente salió de su domicilio para ir a una tienda cercana y no regresó. La familia reportó su desaparición horas después, al no tener noticias de él.

La autoridad detalló que Carlos Enrique ha tenido ausencias previas, en las cuales ha sido ubicado con apoyo de las autoridades y familiares, siendo canalizado posteriormente a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para recibir atención y seguimiento.

El menor es de tez aperlada, complexión delgada, cabello corto y lacio, con ojos grandes color café oscuro, labios gruesos y dentadura separada. Como señas particulares, presenta una quemadura en la pantorrilla izquierda y una herida en la rodilla del mismo lado.

Al momento de su desaparición vestía sudadera azul con verde, pantalón beige y tenis blancos.

La Fiscalía exhorta a la población a comunicarse al 911 o al teléfono (844) 438 07 00 de la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila si cuenta con información que ayude a su pronta localización.