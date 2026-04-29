Sabinas: Capacitación sobre dengue para personal municipal liderada por Manolo Jiménez

SABINAS, COAH.- Como parte de las estrategias preventivas impulsadas por la Secretaría de Salud de Coahuila, se llevó a cabo una plática informativa y de capacitación en la Jurisdicción Sanitaria No. 3, dirigida a personal de los ayuntamientos de Sabinas, San Juan de Sabinas, Progreso y Múzquiz.

La actividad fue organizada a través del programa de Promoción a la Salud, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y capacidades del personal municipal en torno a la prevención y control del dengue, una de las principales problemáticas de salud pública en la región.

Durante la jornada, se expusieron diversas estrategias enfocadas en la detección oportuna, eliminación de criaderos y concientización ciudadana, destacando la importancia de la participación comunitaria para reducir riesgos de contagio en la Región Carbonífera.

Asimismo, se subrayó la relevancia de la coordinación interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno, a fin de implementar acciones conjuntas que permitan una respuesta más eficaz ante posibles brotes de la enfermedad.

Las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo las políticas de salud pública en beneficio de la población, mediante programas preventivos que contribuyan a mejorar la calidad de vida en el estado.