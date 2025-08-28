Fundación Nissan y Gobierno Municipal unen esfuerzos por la educación en Monclova

Como parte del firme compromiso con el desarrollo educativo de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la firma del convenio entre la Fundación Nissan, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, mediante el cual se invertirán más de 20 millones de pesos para la reubicación de la Primaria Suzanne Lou Pape. Además, como parte de la estrategia Impulso Educativo, en conjunto con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, se realizó la entrega de 300 minisplits para escuelas de educación básica de la ciudad en los que se invirtieron cerca de 6 millones de pesos, con el objetivo de brindar mejores condiciones para el aprendizaje.

El alcalde destacó que con estos proyectos se da un paso firme para mejorar la educación en Monclova, "cumpliendo compromisos y trabajando en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez, la fundación Nissan y Mejora Coahuila, para garantizar espacios dignos, seguros y mejor equipados para nuestras niñas, niños y docentes", subrayó el edil.

El alcalde agradeció al empresario Enrique Zabaleta, presidente de la Fundación Nissan, por su valioso apoyo para hacer posible esta importante obra, así como a Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila, y a Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación, por respaldar las acciones en beneficio de las familias monclovenses.

Por su parte Gabriel Elizondo reconoció el gran compromiso del alcalde Carlos Villarreal en el tema de educación: "Gracias por trabajar en equipo con el gobernador Manolo Jiménez. Con proyectos como la reubicación de la Primaria Suzanne Lou Pape y la entrega de equipamiento, avanzamos en la construcción de una mejor infraestructura educativa para que nuestras niñas y niños tengan las mismas oportunidades de desarrollo".

En los eventos estuvieron presentes: el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano; el coordinador de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González; Julio Long, director general del ICIFED y Sergio Sisbles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado, la Fundación Nissan y la estrategia Mejora Coahuila para impulsar la educación, fortalecer la infraestructura escolar y garantizar mejores oportunidades para las próximas generaciones.