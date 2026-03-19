Carlos Villarreal inicia rehabilitación de canchas en Monclova

Con una inversión de 2.5 millones de pesos, el Ayuntamiento de Monclova puso en marcha la rehabilitación de canchas deportivas en la colonia Obrera Norte, como parte de la estrategia 'Prendamos Monclova', enfocada en recuperar espacios públicos y fomentar la convivencia social.

Durante el arranque de obra, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que este proyecto responde a una demanda ciudadana y busca dignificar un espacio que por años permaneció en el abandono. "Es un gusto estar aquí en la Obrera para arrancar esta primera parte de la remodelación... creo que ya le tocaba dignificar este espacio, sobre todo para los vecinos y para la imagen de nuestra ciudad", expresó.

El edil subrayó que la rehabilitación no solo mejorará la infraestructura deportiva, sino también la seguridad del sector, al contemplar un nuevo sistema de alumbrado público con instalación subterránea y luminarias tipo led. El proyecto incluye la instalación de reflectores, rehabilitación de arbotantes, colocación de bancas metálicas, construcción de gradas, renovación de estructuras metálicas, así como la plantación de encinos con sistema de riego. Además, se aplicará concreto estampado en algunas áreas y pintura de alta resistencia en las canchas.

Villarreal Pérez resaltó que la obra es resultado del trabajo coordinado entre el Departamento de Obras Públicas y programas estatales, además de la participación activa de vecinos que impulsaron la gestión. "Aquí buscamos el cómo sí, hacer alianzas y trabajar en equipo. Este espacio es de ustedes, y serán ustedes quienes le den vida y lo cuiden para que la inversión perdure", señaló.

El alcalde también hizo un llamado a la comunidad para apropiarse del lugar una vez concluido, promoviendo actividades deportivas y torneos que fortalezcan el tejido social. Se prevé que la rehabilitación convierta este punto en un espacio funcional y seguro para jóvenes y familias, consolidando la estrategia municipal de rescate de áreas públicas en distintos sectores de la ciudad.