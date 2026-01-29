Restaurantes de Monclova se preparan para Restaurant Week

Ante la caída en la demanda que se registra después del 14 de febrero, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes en Monclova lanzará la campaña Restaurant Week, a través de la cual se busca mantener el nivel de sus ventas durante los meses en los que se registra la menor actividad.

El presidente de CANIRAC Monclova, José Arellano, informó que como restauranteros se organiza una campaña en la que ofrecerán paquetes, promociones y descuentos durante una o dos semanas con la finalidad de atraer clientes.

La estrategia contempla la participación de todos los restaurantes afiliados a la cámara, en la que se incluyen alrededor de 50 establecimientos. "Después del Día del Amor y la Amistad se viene una temporada baja en los restaurantes, sobre todo en febrero y marzo, por eso vamos a salir con una semana o hasta 15 días de promociones".

Detalló que durante la campaña se ofrecerán menús armados con precios preferenciales, que incluirán entrada, platillo fuerte y postre, con el objetivo de incentivar la visita de los comensales. "Se hacen paquetes en platillos, una ensalada, un platillo fuerte, algún postre por cierta cantidad, en verdad no creemos que se incrementen las ventas, pero estamos contentos con que se mantengan".

En cuanto a la posibilidad de recibir turismo por eventos de alcance internacional como el Mundial, el presidente de CANIRAC consideró que el impacto en la región Centro podría ser limitado, sin embargo, sería algo favorable. José Arellano mencionó que en los próximos días se darán a conocer los detalles de esta estrategia Restaurant Week, así como los restaurantes participantes y las promociones que se aplicarán.