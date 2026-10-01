Carlos Villarreal destina 100 millones para obras en Monclova

El gobierno del estado destinó un presupuesto de 100 millones de pesos para Monclova, recursos que serán aplicados en obras y acciones sociales, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El alcalde señaló que una parte importante del presupuesto será destinada a trabajos de recarpeteo y pavimentación, además de otras acciones gestionadas ante el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Entre los proyectos se encuentra la rehabilitación del campo de Las Américas, con una inversión superior a 5 millones de pesos, obra que no estaba contemplada inicialmente y que, señaló, fue incorporada a partir de las necesidades generadas por el entorno natural.

Villarreal Pérez también informó que se contempla un programa de empleo temporal para las regiones, con el objetivo de fortalecer acciones en zonas alternas sin distraer la atención de los servicios municipales que se mantienen de manera regular.

Explicó que estos trabajos estarán enfocados en libramientos, entradas de las ciudades y espacios destinados a mejorar la imagen urbana en la región centro.

Dentro del proyecto también se contempla la adquisición de cuatro camiones recolectores de basura para fortalecer el servicio de limpieza en Monclova.

El alcalde indicó que esta semana comenzarán a operar dos nuevas rutas de recolección en el oriente de la ciudad y, con las cuatro rutas adicionales contempladas, se prevé cerrar el año e iniciar 2027 con cobertura de boteo en el 100 por ciento de la ciudad.

Precisó que la implementación del boteo no implicará retirar de inmediato los contenedores de basura, sino que este proceso se realizará de manera gradual.

Explicó que el objetivo es generar un compromiso entre las familias para que cada quien se haga responsable de sus residuos y contribuir así a mejorar la recolección y mantener una ciudad más limpia.