Trabajadores del IMSS en Saltillo exigen aumento salarial y mejores condiciones

SALTILLO, Coah.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron en la Plaza de Armas de Saltillo para exigir un aumento salarial justo y digno, por encima de la inflación, así como mejores condiciones laborales.

Los empleados señalaron que entre sus principales demandas están la recuperación del régimen de jubilaciones y pensiones, mayor disponibilidad de insumos y personal en las unidades médicas, así como el respeto a su derecho a expresarse y manifestarse.

Los inconformes cuestionaron el incremento salarial aprobado en su congreso ordinario y afirmaron que una de las cláusulas modificadas vulnera el Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que demandaron que la base trabajadora pueda votar nuevamente sobre el acuerdo.

También exigieron recuperar el régimen de jubilaciones y pensiones que, señalaron, permitiría a los trabajadores contar con una vejez digna.

Recordaron que varios de sus compañeros murieron durante la pandemia de covid-19, mientras otros resultaron con afectaciones graves a su salud. Aseguraron que algunos trabajadores que tuvieron que pensionarse y no pertenecían al régimen anterior reciben actualmente ingresos que consideran insuficientes para cubrir sus necesidades.

Otra de sus demandas es el abasto de insumos, así como la contratación de personal y la dotación de mobiliario para las unidades médicas.

Los trabajadores aseguraron que la falta de recursos y la saturación de los servicios dificultan la atención a los derechohabientes. Señalaron que, en algunos casos, los pacientes deben permanecer en el piso o sentados en áreas que no están destinadas para ello.

"Necesitamos más insumos", señalaron los manifestantes, quienes afirmaron que los trabajadores realizan esfuerzos adicionales para atender la demanda de servicios.

También denunciaron modificaciones a los estatutos sindicales que, según su versión, restringen las declaraciones públicas, manifestaciones y publicaciones en redes sociales personales. Los trabajadores se refirieron a estas disposiciones como una "Ley Mordaza" y advirtieron que podrían derivar en sanciones.

Los inconformes afirmaron que varios compañeros han recibido amenazas desde que comenzó su movimiento en defensa del régimen de jubilaciones y pensiones. Durante la entrevista mencionaron también el caso de una trabajadora de Jalisco, Mary Barragán, quien, según su relato, sufrió un atentado.

Los trabajadores cuestionaron además el desempeño de sus representantes sindicales y aseguraron que no han recibido respaldo a sus demandas.

Afirmaron que sus representantes realizaron reuniones informativas sobre el aumento salarial en las unidades médicas, lo que, consideraron, buscaba evitar que más trabajadores acudieran a la manifestación.

Los inconformes aseguraron que su protesta es pacífica y que no buscan vandalizar ni confrontarse, sino ser escuchados.

Como parte de la movilización, señalaron que cuentan con un pliego petitorio de carácter nacional, dirigido a las distintas secretarías, y que buscan que sea recibido por las autoridades.

Los trabajadores dijeron que no pretenden un diálogo a puerta cerrada y que, si se establece una mesa de negociación, quieren que sea pública y con la presencia de quienes participaron en la marcha.

Sus principales demandas, resumieron, son un salario justo, una jubilación digna y el rechazo a las disposiciones que, según ellos, limitan su libertad de expresión.

Finalmente, hicieron un llamado a los derechohabientes para que no responsabilicen al personal por la falta de medicamentos, insumos, estudios o tiempos quirúrgicos, pues aseguraron que esas decisiones no están bajo su control.

"Nosotros solo somos empleados", señalaron, al explicar que su responsabilidad es brindar atención a los pacientes con los recursos disponibles.