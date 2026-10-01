Diócesis de Saltillo inicia campaña ALIMENTA para recolectar alimentos

SALTILLO, COAH.- La Diócesis de Saltillo fijó en 120 toneladas la meta de recolección de alimentos de la campaña anual ALIMENTA, que busca apoyar a personas en situación de necesidad.

La iniciativa se realizará con la participación de voluntarios y donadores, y los alimentos reunidos serán distribuidos mediante diversos programas para contribuir a garantizar una alimentación básica, digna y saludable.

Los donativos en especie serán recibidos del 1 al 31 de octubre, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, en el Banco de Alimentos de Cáritas Saltillo, ubicado en bulevar Vito Alessio Robles número 4707, colonia Asturias, en Saltillo.

Las personas que requieran la recolección de sus donativos podrán comunicarse al teléfono (844) 106 9516.

Además, del 16 de octubre al 30 de noviembre, los alimentos podrán entregarse en las parroquias de la Vicaría Nuestra Señora de Guadalupe.

Para obtener información sobre la recepción de donativos en las parroquias, la Diócesis puso a disposición el número (866) 630 0254.

La convocatoria fue realizada por Hilario González García, obispo de Saltillo, quien llamó a la ciudadanía a participar de manera fraterna y caritativa en la campaña.

La campaña ALIMENTA contempla la participación de voluntarios y donadores para reunir los productos que posteriormente serán destinados, mediante diversos programas, a las personas más necesitadas.