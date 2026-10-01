Coahuila: Legislación para proteger a maestros ante agresiones

SALTILLO, COAH.- La Asociación de Colegios Particulares en Coahuila planteará al gobierno estatal la necesidad de legislar para fortalecer la protección de los maestros ante agresiones, amenazas y difamaciones.

Ricardo Berlanga Santos, presidente de la Asociación de Colegios Particulares en Coahuila, señaló que otras entidades, como Yucatán, Guerrero y Aguascalientes, ya han modificado sus códigos penales para establecer medidas de protección para los docentes.

El representante de los colegios particulares consideró preocupante el nivel de violencia que enfrentan algunos maestros, particularmente ante casos en los que estudiantes participan en agresiones o difamaciones contra personal docente.

"Totalmente de violencia de los alumnos", respondió al ser cuestionado sobre el nivel de preocupación que generan estos hechos.

Berlanga Santos informó que sostuvo una reunión con el área jurídica de la Secretaría de Educación para analizar alternativas de atención. Explicó que la dependencia no tiene facultades para sancionar determinados actos, por lo que se busca establecer una vinculación con las procuradurías cuando las conductas puedan constituir un delito.

El planteamiento también contempla la responsabilidad de los padres, al tratarse de menores de edad.

"¿Cómo hacer esa vinculación para que los alumnos entiendan o los papás que si cometen un delito como una difamación o una agresión, no queden así como que pues, bueno, perdóname y ya?", cuestionó.

El presidente de la Asociación de Colegios Particulares señaló que, además de la legislación, es necesario recuperar la formación cívica y revalorar la figura del maestro dentro de la comunidad escolar.

"Hace falta ese civismo. Revalorar a la figura del maestro", afirmó.

Explicó que en los colegios particulares se han desarrollado talleres para padres de familia, en los que se enfatiza la importancia de respetar a los docentes y atender mediante el diálogo cualquier inconformidad relacionada con su desempeño.

"Si algo se equivocó el maestro, con gusto vemos y platicamos y resolvemos. Antes que vayan, griten, amenacen", señaló.

Sobre el número de maestros afectados por agresiones en la Región Sureste, Berlanga Santos dijo no contar con una cifra, aunque afirmó que los casos "cada vez va subiendo".

Consideró grave el caso registrado en una secundaria, en el que, de acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, estudiantes habrían iniciado ataques contra maestros.

Berlanga Santos insistió en que el objetivo es establecer mecanismos que permitan atender este tipo de conductas y definir las responsabilidades correspondientes, sin perder de vista que los involucrados pueden ser menores de edad.

La propia Secretaría de Educación de Coahuila informó recientemente sobre un caso en la Secundaria General No. 2 Benemérito de las Américas, donde estudiantes participaron en un reto viral para difamar a maestros y personal directivo.