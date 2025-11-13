Alcalde Carlos Villarreal se reúne con autoridades para capacitar mano de obra en Monclova

Para reforzar la preparación del talento local ante el dinamismo económico de la región, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión con la Secretaria de Trabajo, Nazira Zogbi, y el director general del ICATEC, Marco Cantú, con quienes dio seguimiento a la planeación estratégica del cierre 2025 y la agenda 2026, respaldada por el gobernador Manolo Jiménez.

Durante el encuentro se definieron acciones prioritarias para capacitar mano de obra especializada en las habilidades y competencias que requerirán las empresas que han confirmado su llegada y las proyectadas para 2026.

Como parte de este trabajo, se firmaron convenios de colaboración con la UTRCC, la Universidad Politécnica Monclova–Frontera y el Instituto Tecnológico Superior de Monclova, a fin de fortalecer la formación de estudiantes de acuerdo con las necesidades del mercado laboral regional.

"Nos estamos preparando para las empresas interesadas en instalarse en esta región. Aquí hay mano de obra disponible y calificada, hay seguridad y existen las condiciones necesarias. Estamos impulsando capacitaciones dirigidas y enfocadas para asegurar que contemos con el personal especializado que la industria requiere", destacó la Secretaria de Trabajo, Nazira Zogbi.

En la reunión también estuvieron presentes: Sara Irma Pérez Cantú, alcaldesa de Frontera; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno; José Luis Chapa Reséndez, subsecretario de Empleo y Productividad y Reginaldo Calderón, director de Pro Monclova; Saúl Noguerón Contreras, subsecretario de Educación Superior; Jesús Alfredo Oyervides, rector de la UTRCC; Gonzalo Sobrevilla, jefe de departamento de vinculación de la UPMF y Juan Darío Hernández, director general del ITSM.

El alcalde Carlos Villarreal afirmó que Monclova vive un momento clave. "Con cada inversión que llega a nuestra ciudad se abren nuevas oportunidades para nuestra gente. Estamos trabajando para que esas oportunidades se queden aquí en Monclova. Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez y al trabajo conjunto con instituciones educativas y organismos empresariales, estamos construyendo una plataforma sólida para el crecimiento futuro".