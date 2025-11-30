INE abre registro para observadores electorales en Monclova

Con el objetivo de garantizar la vigilancia ciudadana durante el próximo proceso electoral local, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Monclova abrió el registro para quienes deseen participar como observadores electorales en los comicios de 2026, informó la vocal ejecutiva distrital, Erika Balderas.

La funcionaria detalló que la convocatoria permanecerá disponible hasta el mes de mayo y está dirigida a cualquier ciudadano interesado en conocer de cerca cómo se organiza una elección y contribuir a su transparencia.

"Es una oportunidad para que la sociedad civil se involucre activamente en la supervisión del proceso electoral, siempre de manera imparcial y sin vínculos partidistas", destacó.

Las personas acreditadas podrán presenciar las distintas etapas del proceso, desde los trabajos previos a la jornada electoral hasta el conteo de votos y los cómputos distritales, sin participar directamente en decisiones ni actividades operativas.

El registro se realiza a través de la plataforma digital oficial observadores.ine.mx o de manera presencial en la Junta Distrital del INE en Monclova.

Para completar la inscripción, es indispensable contar con credencial para votar vigente, no pertenecer a ningún partido político, no haber sido representante de casilla o dirigente partidista recientemente, completar un curso de capacitación obligatorio –en modalidad virtual o presencial– y entregar una fotografía tamaño infantil con fondo blanco.

Una vez cumplidos estos requisitos, serán los integrantes del Consejo Distrital quienes revisen la documentación y otorguen la acreditación correspondiente para participar formalmente como observadores durante el proceso electoral.

El INE reiteró que la observación electoral es una figura clave para fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones, por lo que invitó a la población de la Región Centro a sumarse a esta labor cívica.

Para mayores detalles, los interesados pueden acudir directamente a las oficinas de la Junta Distrital del INE en Monclova o consultar la convocatoria completa en el portal oficial del organismo.