Monclova: Eventos generan 8 millones de derrama económica y 80% de ocupación hotelera

Una derrama económica de entre 7 y 8 millones de pesos y una ocupación hotelera de 80 por ciento dejaron los eventos que se realizaron durante el pasado fin de semana en Monclova.

Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo de la CANACO, indicó que el nivel de hospedaje representó más del doble del promedio habitual de la ciudad, que se ubica entre un 30 y 35 por ciento, impulsado por la llegada de visitantes para distintas actividades.

De la Garza Gaytán señaló que durante el fin de semana se realizaron eventos como el Gorilazo y la cabalgata, aunque el mayor impacto en materia de hospedaje lo generó un evento cristiano, que ocupó alrededor del 60 por ciento de las habitaciones de los hoteles de Monclova.

"Hubo varios eventos, con todo el Gorilazo y lo de la cabalgata, pero lo que nos generó a nosotros realmente hospedaje fue un evento cristiano que nos ocupó prácticamente el 60 por ciento de las habitaciones en Monclova".

El comisionado de Turismo estimó que, con el movimiento generado por los visitantes, el hospedaje, el consumo y los servicios utilizados durante el fin de semana, la derrama económica pudo alcanzar entre 7 y 8 millones de pesos.

"Estuvimos al 80 por ciento durante este fin de semana, para un lugar del interior que regularmente andamos sobre el 30, 35 por ciento, pues tenemos un 80 por ciento".

De la Garza Gaytán consideró que los eventos deportivos con una duración de entre tres o cuatro días representan una mayor oportunidad para la economía local, debido a los días que permanecen en la ciudad.

Como ejemplo, los eventos de béisbol, fútbol y arquería, al señalar que las actividades que generan más de dos noches de hospedaje incrementan automáticamente la derrama económica.