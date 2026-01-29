Inicia auditoría en Arteaga tras denuncias de regidores

ARTEAGA, COAHUILA.- Tras la solicitud presentada por cinco regidores del Ayuntamiento de Arteaga para que se realizara una auditoría al gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Ana Karen Sánchez, esta semana dio inicio el procedimiento correspondiente por parte de la Auditoría Superior del Estado.

De acuerdo con la información trascendida, la auditoría comenzó formalmente desde este lunes, centrándose principalmente en el área de Desarrollo Social, dependencia que previamente había sido señalada por los regidores por presuntas irregularidades en la entrega de apoyos, al considerar que estos no se distribuían de manera equitativa entre la ciudadanía, sino únicamente a personas afines a la alcaldesa.

Acciones de la autoridad

Ante el inicio del proceso, la edil fue cuestionada sobre la auditoría y aseguró que su administración ha actuado conforme a la ley, señalando que toda la información relacionada con los programas sociales es pública y puede ser consultada en las plataformas oficiales o solicitada directamente en la Dirección de Desarrollo Social.

Sánchez afirmó que los programas se han ejecutado conforme a los reglamentos y normativas vigentes, contando con padrón de beneficiarios, reglas de operación y presupuesto debidamente integrados. Además, recordó que los regidores del PAN, Morena y PT votaron en contra de dicho programa, por lo que atribuyó la actual inconformidad a desacuerdos políticos.

Detalles confirmados

No obstante, los regidores inconformes sostienen que el problema no radica en la propuesta del programa, sino en la reiterada entrega de apoyos a las mismas personas, lo que —aseguran— ha dejado fuera a un número considerable de familias que también requieren respaldo por parte del municipio, misma información que les ha sido negada al solicitarla y no ha sido presentada ante el Cabildo.