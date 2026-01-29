Javier Díaz implementa medidas para reparaciones inmediatas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de reducir los tiempos de reparación de camellones, luminarias y diversa infraestructura municipal dañada por accidentes viales, el Ayuntamiento de Saltillo implementará un nuevo esquema financiero que permita actuar de manera inmediata, informó el alcalde Javier Díaz.

El edil explicó que actualmente los recursos provenientes de seguros ingresan a la Tesorería Municipal a través de un proceso largo que puede tardar varios meses, lo que provoca que los daños permanezcan visibles y sin atender durante ese periodo.

Ante esta situación, giró instrucciones a la tesorera municipal para crear un "guardadito", un fondo revolvente de entre cinco y seis millones de pesos que permita realizar las reparaciones de forma inmediata.

"No podemos dejar un camellón, una luminaria o una valla destrozada durante meses. La instrucción es actuar rápido y después recuperar el recurso cuando llegue el pago del seguro o del responsable", señaló Díaz.

Detalló que, dependiendo del tipo de daño, las reparaciones deberán realizarse en plazos cortos. En el caso de luminarias, por ejemplo, el objetivo es que queden listas en cuestión de días, mientras que daños mayores en camellones o vallas se atenderán tan pronto como las condiciones lo permitan.

Acciones de la autoridad

Como ejemplo, recordó los accidentes ocurridos frente al Hospital del Seguro Social número 2, donde fue destruida la herrería divisoria del camellón central. En ese caso, explicó, fue necesario esperar casi 15 días para realizar la reparación debido a la ruta recreativa y a las condiciones climáticas, aunque actualmente la zona ya se encuentra rehabilitada.

Asimismo, mencionó otro accidente en el bulevar Nazario Ortiz, donde una minivan derribó una valla cerca del puente que cruza con Musa de León y Periférico Luis Echeverría. En ese punto, adelantó, se trabaja en la construcción de un nuevo camellón y en mejorar la señalización para prevenir futuros percances.

Detalles confirmados

El alcalde subrayó que el fondo será recuperable, ya sea mediante el pago de las aseguradoras o de los responsables que no cuenten con seguro, conforme a un catálogo de conceptos establecido por el municipio.

Finalmente, Javier Díaz informó que este día iniciaron labores 81 cuadrillas de las brigadas municipales "Aquí Andamos", las cuales recorrerán distintos sectores de la ciudad para mejorar el entorno urbano mediante acciones de reforestación, mantenimiento de camellones, pintura de avenidas y mejora del alumbrado público.