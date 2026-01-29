Alcalde Javier Díaz González impulsa rehabilitación vial en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, señaló que en 2026 va con todo para rehabilitar las vialidades de nuestra ciudad, por lo que aumentó de 7 a 17 el número de cuadrillas que trabajarán todos los días para dar mantenimiento al pavimento de las principales vialidades y a las calles al interior de las colonias.

Con este esfuerzo, al iniciar el segundo año de su gobierno, incrementó en un 142 por ciento el número de cuadrillas enfocadas a mejorar los bulevares y calles de nuestra capital, comparado con las que operaban en 2025.

Aunado a ello, se sumaron dos modernas unidades que regeneran la carpeta asfáltica a base de calor, lo que permitirá brindar mayor solidez y adherencia a la superficie rehabilitada.

Acciones de la autoridad

Al encabezar el relanzamiento del programa "Aquí Andamos", el alcalde Javier Díaz señaló que desarrollar acciones de mantenimiento y embellecimiento en todos los sectores de la ciudad es una prioridad, en la que se cuenta con todo el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Díaz González destacó que para este año el programa "Aquí Andamos" llega reforzado con 81 cuadrillas en las que participan la Dirección de Servicios Públicos, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública; así como la intervención de la Jefatura de Gabinete y Proyectos Estratégicos.

"Quiero decirle a las y los saltillenses que este relanzamiento de Aquí Andamos viene con todo; con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la ciudadanía vamos a llegar a todos los rincones del municipio para seguir construyendo la grandeza de Saltillo", apuntó el Edil.

Díaz González dijo que un ejército de 533 personas, divididas en 81 cuadrillas, trabajarán en el sur, oriente, poniente, norte y centro de Saltillo para realizar estas obras de mantenimiento y embellecimiento de la capital.

Estas cuadrillas realizan trabajos de limpieza y deshierbe de plazas públicas, áreas verdes, camellones y callejones; reforestaciones; aplicación de pintura en carriles de los bulevares y en cordones cuneta; rehabilitación de vialidades; reparación de luminarias; eliminación de grafiti; recolección de basura, solo por mencionar algunas acciones.

Detalles confirmados

El objetivo de todas estas acciones de "Aquí Andamos" es contribuir a que Saltillo se mantenga como una de las mejores ciudades para vivir, ya que repercute en la calidad de vida de la población.

Durante el 2025 se hizo una intensa labor para rehabilitar las vialidades de la ciudad, tanto las principales como al interior de las colonias; trabajos que se reforzaron para reparar los daños que dejaron las lluvias.

En el área de alumbrado público se sustituyeron 2 mil 605 luminarias, se instalaron 753 nuevas y se hicieron 12 mil 300 reparaciones. Asimismo, se limpiaron 25 kilómetros de arroyos y se rehabilitaron 2 mil 200 espacios públicos.

Se invita a la ciudadanía para que colabore con el programa "Aquí Andamos" haciendo sus reportes a través del Chat Bot "Saltillo Fácil" del Gobierno Municipal, a través del WhatsApp 844-160-08-08.

En el evento estuvo presente la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; el regidor Eduardo Morelos Jiménez; el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos; el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez; el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés; demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales y miembros de las cuadrillas.