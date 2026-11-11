Comercios de Monclova exhiben vestuarios para el desfile de la Revolución Mexicana

A pocos días del 20 de noviembre, los comercios de Monclova comenzaron a exhibir vestuarios y artículos alusivos a la Revolución Mexicana, ante la preparación de estudiantes y familias para el tradicional desfile que cada año recorre las calles de la ciudad.

Artículos disponibles en los comercios

En los establecimientos ya se encuentran sombreros, vestidos de Adelita, paliacates, botas, carrilleras y diversos accesorios característicos de aquella época. También se ofrecen rifles y otras herramientas de juguete, elaborados con materiales seguros, para complementar los atuendos de quienes representarán a personajes históricos.

Personajes históricos en el desfile

Entre las figuras que inspiran las caracterizaciones destacan Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza, así como las mujeres revolucionarias conocidas como Adelitas, quienes tuvieron una participación importante durante este movimiento histórico. Los artículos están dirigidos principalmente a estudiantes que participarán en actividades cívicas y representaciones escolares, aunque también hay familias que buscan con anticipación los accesorios para vestir a los más pequeños.

Conforme se acerca la fecha, la temática revolucionaria comienza a reflejarse en los comercios, donde los vestuarios y complementos forman parte de los preparativos para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana mediante el tradicional desfile en Monclova.