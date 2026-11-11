SNE Frontera convoca a jornada de empleo para Metelmex

La Secretaría del Trabajo, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) Unidad Regional Monclova, llevará a cabo una jornada de empleo en el municipio de Frontera este 13 de noviembre para cubrir vacantes requeridas por la empresa Metelmex.

Detalles de la jornada de empleo

El evento de reclutamiento estará enfocado en la contratación de personal especializado en la especialidad de soldadores, por lo que las autoridades convocaron a los aspirantes a acudir con su documentación laboral para integrarse al proceso de selección.

La atención al público se brindará en un horario de 10:00 a 12:30 horas en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, ubicadas en el bulevar Benito Juárez esquina con Vía Apia número 717, en la colonia Roma del municipio de Frontera.

Convocatoria a los interesados

Las dependencias organizadoras instaron a los trabajadores interesados en ocupar estas plazas a presentarse de manera puntual en la fecha señalada para postularse directamente con el personal de reclutamiento de la compañía.