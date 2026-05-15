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Coahuila

Candidata Wendy Delgado se acerca a la ciudadanía en Monclova

El encuentro en la plaza principal refleja un nuevo estilo de campaña.

Por Staff / La Voz - 15 mayo, 2026 - 10:12 p.m.
Candidata Wendy Delgado se acerca a la ciudadanía en Monclova
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      Lo que sería una caminata sencilla por la plaza principal de Monclova terminó convirtiéndose en un encuentro espontáneo entre ciudadanos y la candidata a diputada local por el Distrito 5, Wendy Delgado.

      Sin escenario, sonido ni estructura de mitin, la aspirante recorrió el centro de la ciudad únicamente con la intención de saludar y acercarse a la gente. Sin embargo, conforme avanzaba, decenas de personas comenzaron a acercarse para pedirle fotografías, conversar y exponerle diversas problemáticas.

      "¿Eres la candidata?", le preguntó una mujer antes de solicitarle una selfie. A partir de ese momento, niños, jóvenes y familias se acercaron para saludarla, tomarse fotos y aprovechar para compartir inquietudes relacionadas con servicios públicos, el aumento en los precios de productos básicos y situaciones familiares derivadas de la migración.

       

      Durante el recorrido, Wendy Delgado escuchó peticiones ciudadanas relacionadas con baches, el costo de la despensa y otras necesidades cotidianas que, dijeron algunos asistentes, afectan directamente a las familias de Monclova.

      La candidata señaló que el objetivo de su visita era generar cercanía con la ciudadanía y permitir que las personas la conocieran de manera directa.

      "No vine a pedir el voto a cambio de nada. Vine a que me conocieran. Y la respuesta fue más bonita de lo que imaginaba", expresó tras concluir el recorrido.

      El encuentro improvisado dejó ver una dinámica distinta a los eventos políticos tradicionales, ya que no hubo vallas, templetes ni grupos de animación, sino diálogo directo con quienes transitaban por la plaza.

      Entre fotografías, saludos y conversaciones, el recorrido se convirtió en una muestra del tipo de campañas que comienzan a marcar el proceso electoral de 2026, con mayor presencia en espacios públicos y contacto directo con la ciudadanía.

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