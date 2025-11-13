DIF Monclova y WITTUR colaboran en construcción de UBR Oriente

La empresa WITTUR, representada por Efraín Castillo y Cecilio Peña, realizó un importante donativo económico que contribuirá directamente a la construcción y equipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del sector Oriente, proyecto clave para ampliar los servicios de atención a familias que requieren terapias y apoyo especializado.

La presidenta del DIF Monclova, Mavi Sosa, y el alcalde Carlos Villarreal Pérez realizaron un recorrido por el espacio donde próximamente funcionará esta nueva unidad, esfuerzo que se impulsa en coordinación con el DIF Coahuila, el Patronato Todos por Monclova y la iniciativa privada.

Durante la visita, ambas autoridades agradecieron el respaldo de WITTUR por sumarse a esta acción solidaria en beneficio de las familias monclovenses, destacando que este tipo de alianzas permite acelerar proyectos que fortalecen la infraestructura social.

Esta colaboración refleja el ejemplo de las alianzas impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mejorar la calidad de vida de las familias y llevar a Monclova al siguiente nivel. La futura UBR Oriente representa un paso significativo en la ampliación de servicios de rehabilitación y atención integral, acercando oportunidades a más habitantes de la ciudad.