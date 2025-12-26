Contactanos
Baja en consumo en Monclova: el recalentado reina en los hogares

Comerciantes locales confirman que esta tendencia es habitual cada año después de Navidad, cuando el recalentado se convierte en la opción más popular entre los monclovenses.

Por Adriana Cruz - 26 diciembre, 2025 - 08:57 p.m.
      Tras la celebración de Navidad, este jueves los restaurantes, puestos de gorditas y pequeños negocios de comida lucieron sorprendentemente tranquilos. Mesas vacías, comales sin prisa y vendedores que, entre sonrisas resignadas, reconocen que hoy el recalentado es el rey en la mayoría de los hogares.

      Las calles muestran un ambiente distinto al de días normales: menos gente buscando almuerzo y más familias que continúan disfrutando lo que quedó de la cena navideña. Pavo, pierna, tamales, espagueti, ensalada dulce y todo tipo de platillos tradicionales siguen presentes en las mesas, por lo que muchos prefieren quedarse en casa a convivir, descansar y terminar los últimos platos guardados en el refrigerador.

       

      Comerciantes consultados comentan que esta baja de consumo es habitual cada año después del 24 y 25, pues gran parte de la población estira la comida preparada para las festividades. Sin embargo, confían en que el movimiento repunte a partir del fin de semana, cuando el recalentado quede atrás y los monclovenses busquen algo diferente para compartir en familia.

       

      Mientras tanto, el olor a gorditas recién hechas, tacos y antojitos sigue esperando a quienes decidan salir y romper la tradición del famoso "recalentado", que más que comida, es una costumbre que une, reúne y prolonga la esencia navideña un día más.

