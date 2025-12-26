Baja en consumo en Monclova: el recalentado reina en los hogares

Tras la celebración de Navidad, este jueves los restaurantes, puestos de gorditas y pequeños negocios de comida lucieron sorprendentemente tranquilos. Mesas vacías, comales sin prisa y vendedores que, entre sonrisas resignadas, reconocen que hoy el recalentado es el rey en la mayoría de los hogares.

Las calles muestran un ambiente distinto al de días normales: menos gente buscando almuerzo y más familias que continúan disfrutando lo que quedó de la cena navideña. Pavo, pierna, tamales, espagueti, ensalada dulce y todo tipo de platillos tradicionales siguen presentes en las mesas, por lo que muchos prefieren quedarse en casa a convivir, descansar y terminar los últimos platos guardados en el refrigerador.

Comerciantes consultados comentan que esta baja de consumo es habitual cada año después del 24 y 25, pues gran parte de la población estira la comida preparada para las festividades. Sin embargo, confían en que el movimiento repunte a partir del fin de semana, cuando el recalentado quede atrás y los monclovenses busquen algo diferente para compartir en familia.

Mientras tanto, el olor a gorditas recién hechas, tacos y antojitos sigue esperando a quienes decidan salir y romper la tradición del famoso "recalentado", que más que comida, es una costumbre que une, reúne y prolonga la esencia navideña un día más.