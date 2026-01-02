Carlos Villarreal Pérez anuncia aumento salarial para policías en Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, anunció un incremento salarial para los elementos de la Policía Municipal, con el objetivo de dignificar su labor, fortalecer la corporación y homologar los sueldos con los de otros municipios de la región.

El edil informó que, al inicio de la actual administración, los policías percibían salarios de alrededor de 12 mil 500 pesos, por lo que se estableció como meta que el ingreso mínimo de los elementos sea de 14 mil pesos, y que para mayo de 2026 alcance los 15 mil pesos mensuales y cerrar en el 2027 con 16 mil 500 pesos.

Villarreal Pérez aclaró que existen mandos y coordinadores que reciben compensaciones adicionales, de acuerdo con las responsabilidades y alcances de sus cargos, como subdirectores y coordinadores operativos.

Asimismo, señaló que se realizarán ajustes también para los integrantes del Grupo de Reacción Centro, agrupamiento que pasó de 25 a 65 elementos, como parte del fortalecimiento de la seguridad en la región.

Destacó que los policías municipales tendrán oportunidades de crecimiento con capacitación y profesionalización que les permitan integrarse a corporaciones estatales, así como a áreas especializadas dentro del municipio, como la Policía Violeta, el C2, áreas de tecnología, y grupos ciudadanos enfocados en proximidad social y justicia cívica.

El alcalde subrayó que, del inicio de la administración a su cierre, el aumento salarial para los elementos municipales será de casi un 30 por ciento, logrando con ello una homologación con otros municipios de la región.

Reconoció que Monclova se encontraba entre los municipios con menores salarios policiales, situación que se busca revertir para ofrecer mejores condiciones laborales.

Finalmente, Villarreal Pérez reiteró que estos incrementos forman parte del compromiso de su administración para fortalecer a la Policía Municipal y garantizar que cada año los elementos cuenten con mejores ingresos y mayores oportunidades de desarrollo.