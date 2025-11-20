Alcalde de Monclova destaca la rehabilitación del Libramiento Carlos Salinas de Gortari

Rehabilitación del Libramiento Carlos Salinas de Gortari fortalece la hospitalidad industrial en Monclova, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Esta intervención era una demanda constante de empresas del sector industrial, que solicitaban ampliar y dar mantenimiento a la vialidad para facilitar el traslado de insumos y mercancías.

"El impulso que le da a nuestra región este mantenimiento y rehabilitación, sobre todo la ampliación a cuatro carriles en una parte que hacía falta, es fundamental. En el tema logístico e industrial muchas empresas nos solicitaron darle ese crecimiento y mantenimiento", declaró el alcalde.

Villarreal Pérez señaló que esta obra se suma a los esfuerzos coordinados entre gobierno estatal, municipal e iniciativa privada, con el objetivo de fortalecer la llamada "hospitalidad industrial", un sello que caracteriza a Monclova y que ha permitido consolidar empresas y atraer nuevas inversiones, una próxima a anunciarse en el mes de diciembre.

"Tenemos que seguir conciliando de la mano de la iniciativa privada, fortaleciendo acciones diarias para que llegue aún más la hospitalidad industrial. Esa hospitalidad que ya tenemos en la región nos permite consolidar y crecer las empresas", agregó.

El alcalde aseguró que Monclova continúa posicionándose en el mapa internacional gracias a la atracción constante de proyectos y compañías interesadas en invertir en la región.

"Estamos marcados en el mapa internacional. A diario trabajamos en atraer empresas e iniciativa privada que quiere invertir. Esto lo hacemos en coordinación con el gobernador, con el esfuerzo de los dos órdenes de gobierno, generando incentivos y oportunidades para los ciudadanos de Monclova", apuntó.

Villarreal Pérez reiteró que se espera concretar pronto el anuncio hecho por el gobernador sobre la llegada de una nueva empresa, fruto del trabajo coordinado con el sector privado y la Secretaría de Fomento Económico.

Finalmente, subrayó que estas inversiones permitirán generar más empleos y abrir nuevas oportunidades para las familias y los jóvenes de la región.