Carlos Villarreal anuncia estrategia turística para Monclova y Pueblos Mágicos

Con miras al Mundial de la FIFA, se trabaja en una estrategia para promover turísticamente a Monclova y la Región Centro Desierto de Coahuila, destacando los Pueblos Mágicos, atractivos locales y la oferta hotelera, con el objetivo de atraer visitantes nacionales e internacionales que arribarán al país, principalmente a la sede de Nuevo León.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, anunció que ya se encuentra en marcha una estrategia integral para fortalecer el turismo en la ciudad y en los Pueblos Mágicos de la región, como Candela y Cuatro Ciénegas, con el propósito de rescatar y potenciar los atractivos locales y generar un valor agregado que incentive la visita de turistas durante el evento mundialista. "Tenemos que poner en la mesa todo lo que tenemos, a nuestros Pueblos Mágicos como Candela y Cuatro Ciénegas, y qué nos estamos preparando para ofrecer", señaló el edil, quien destacó la importancia de la coordinación entre gobierno, iniciativa privada y ciudadanía para lograr una oferta turística competitiva.

Villarreal Pérez explicó que mientras el gobierno se encarga de generar las condiciones y opciones, la iniciativa privada debe fortalecer su preparación para ofrecer servicios de calidad. Añadió que el gobernador del estado ha presentado una estrategia general, la cual se irá aterrizando de manera particular en las próximas semanas y meses.

Asimismo, subrayó que esta labor no es reciente, ya que la Secretaría de Turismo del Estado ha trabajado desde meses atrás con operadores turísticos para atraer una importante afluencia de visitantes a la región y presentar planes turísticos bien estructurados. En cuanto al impacto que tendrá Nuevo León como sede mundialista, el alcalde señaló que la ocupación hotelera aún no se encuentra al cien por ciento, por lo que el impacto en sedes alternas dependerá del llenado de las sedes principales como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Detalló que Torreón será considerada subsede oficial debido a que cuenta con infraestructura deportiva adecuada, como estadio, campos de entrenamiento profesionales y condiciones para albergar físicamente a una selección durante su participación en el torneo.

Finalmente, destacó que la cercanía de la región sureste de Coahuila con Nuevo León representa una ventaja estratégica, por lo que se trabaja de manera coordinada entre la Secretaría de Turismo de Coahuila y su homóloga en Nuevo León para promover de forma integral los Pueblos Mágicos coahuilenses y posicionarlos como destinos atractivos para los visitantes del Mundial.