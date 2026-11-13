Llama salud a no olvidar hidratación en invierno

SALTILLO, COAH.- Aunque las bajas temperaturas reducen la sensación de sed, mantener una hidratación adecuada es fundamental durante el invierno. Por ello, el titular de Salud en Saltillo, Roberto Cárdenas, recomendó consumir entre 1.5 y 2 litros de agua al día, especialmente en menores de seis años y adultos mayores de 65.

El funcionario advirtió que uno de los errores más frecuentes durante esta temporada es disminuir el consumo de agua porque las personas sienten menos necesidad de beber líquidos, pese a que el organismo requiere mantenerse hidratado para funcionar adecuadamente.

Explicó que esta recomendación debe mantenerse independientemente de las condiciones climáticas o de que no exista una sudoración evidente.

Roberto Cárdenas señaló que la cantidad recomendada es de entre 1.5 y 2 litros de agua diarios, incluso cuando las temperaturas descienden.

Indicó que los menores de seis años y los adultos mayores de 65 requieren especial atención para evitar problemas relacionados con una hidratación insuficiente.

Por ello, llamó a no esperar a tener sed para consumir agua y mantener este hábito durante toda la temporada invernal.

El titular de Salud en Saltillo destacó la importancia de mantener una alimentación equilibrada y procurar un consumo adecuado de vitaminas C, D y A.

Explicó que durante el invierno puede disminuir la exposición al sol y, con ello, reducirse la disponibilidad de vitamina D en el organismo.

Añadió que estos nutrientes contribuyen al funcionamiento del organismo y pueden ayudar a enfrentar mejor las enfermedades. Sin embargo, aclaró que no evitan por sí mismos los contagios.

Su consumo puede obtenerse mediante alimentos o suplementos, aunque recomendó buscar orientación de profesionales de la salud para determinar las necesidades de cada persona.

Durante los meses fríos y las celebraciones de temporada suele incrementarse el consumo de alimentos ricos en grasas, azúcares y carbohidratos, como tamales, pan y chocolate.

Cárdenas explicó que el aumento de peso depende de factores como la cantidad de calorías consumidas y el gasto energético de cada persona, por lo que no existe una cifra general aplicable a toda la población.

Ante este panorama, recomendó moderar las porciones y evitar los excesos, además de acudir con nutriólogos o médicos para recibir orientación sobre una alimentación adecuada.

El titular de Salud reiteró que la hidratación debe mantenerse como un hábito cotidiano durante el invierno, aun cuando el frío reduzca la sensación de sed.