Cuestionan deuda federal y condiciones del INE

SALTILLO, COAH.- La oposición cuestionó las prioridades del Gobierno federal durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, al advertir que se contempla contratar más deuda para pagar deuda, mientras persisten deficiencias presupuestales que afectan las condiciones laborales de trabajadores de instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Qué condiciones enfrenta el personal del INE?

El diputado local del PAN, Gerardo Aguado, señaló que los recientes paros laborales en los módulos de atención ciudadana del INE evidencian las condiciones precarias en las que trabaja el personal operativo, que enfrenta dobles jornadas, tiempos extras y salarios inferiores a los 10 mil pesos, pese a la carga de trabajo que implica la proximidad de un nuevo proceso electoral.

Advirtió que las manifestaciones han provocado que ciudadanos se queden sin concluir sus trámites de credencial para votar y, aunque esto no compromete la organización de las elecciones, sí refleja el malestar que existe entre los trabajadores del organismo.

Críticas a la gestión del INE

Aguado consideró contradictorio que mientras el personal que atiende directamente a la ciudadanía enfrenta carencias, en la cúpula del instituto se hayan registrado presuntos despilfarros, lujos y excesos relacionados con el caso de Guadalupe Taddei. Asimismo, criticó que desde el Gobierno federal se pretenda atribuir las irregularidades del organismo a administraciones anteriores, luego de que la presidenta planteara investigar posibles actos de corrupción desde 1999, al considerar que se trata de una estrategia para repartir responsabilidades y deslindar a la actual administración.

Endeudamiento y prioridades gubernamentales

En materia presupuestal, sostuvo que el endeudamiento refleja una política financiera irresponsable, pues desde hace años se había advertido que los recursos serían insuficientes para sostener el gasto destinado a programas sociales y otras prioridades gubernamentales. También acusó a Morena de privilegiar el fortalecimiento de su estructura política y electoral por encima del impulso de programas sociales y políticas públicas que beneficien al conjunto de la población.

Finalmente, Gerardo Aguado hizo un llamado al Gobierno federal a escuchar los planteamientos de la oposición durante la discusión presupuestal, al asegurar que sus posicionamientos no buscan únicamente criticar, sino presentar alternativas y soluciones desde una visión distinta.