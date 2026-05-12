Jorge Romero Herrera advierte sobre el regreso de la violencia en Coahuila

Coahuila no puede permitir el regreso de la violencia ni que el crimen organizado se infiltre a través de gobiernos de Morena, advirtió el dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, al señalar que la situación que actualmente vive Sinaloa debe servir como advertencia para el estado.

Durante el día de ayer, el dirigente del Comité Directivo Estatal estuvo en Monclova para apoyar a los candidatos a la diputación local. En donde señaló que dentro de este proceso está en juego quién tomará las decisiones más importantes en el estado y continuará con la seguridad.

El líder panista sostuvo que Acción Nacional defenderá a Coahuila de lo que calificó como un 'narcogobierno', asegurando que Morena ha provocado un deterioro en la seguridad del país. 'Queremos decirle a la gente de Coahuila que el verdadero peligro es que entre Morena al estado, porque nos están demostrando que donde llega Morena llega la delincuencia y no lo podemos permitir'.

Mencionó los recientes casos de Sinaloa y Michoacán, donde se han tenido señalamientos directos en contra de las autoridades, incluso el ex Gobernador Rubén Rocha Moya, que es vinculado al crimen organizado. 'Lo que está pasando en Sinaloa es algo horrible que Coahuila ya vivió hace muchos años y costó mucho tiempo reparar, por lo que no podemos permitir que esto regrese al estado', indicó.

Romero Herrera señaló que Sinaloa es un ejemplo de muchos, de que quienes prometieron defender a la gente, que durante la campaña, pidieron el voto y la confianza de la población y terminaron asociados con el crimen organizado. El panista afirmó que actualmente existe protección política para integrantes de Morena, asegurando que 'el único fuero real que existe en este país es ser de Morena', sin que el gobierno actúe contra sus funcionarios.