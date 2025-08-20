Intensifican Operativos en Monclova por Motociclistas Desordenados

Un grupo de motociclistas que ha generado desorden en distintos puntos de la ciudad fue identificado luego de circular en caravana de más de 20 integrantes por el bulevar Harold R. Pape, donde incluso se observó a uno de los participantes manipulando un machete mientras iba en la unidad.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que, si bien no se trata de grupos formalmente organizados, los motociclistas tienden a agruparse de manera espontánea en diferentes sectores, principalmente en el oriente de la ciudad, donde circulan sin placas, sin casco o sin los aditamentos de seguridad requeridos.

"Se llegan a juntar más de 20 motociclistas conforme van pasado por las colonias, muchos no cumplen con las medidas de seguridad y algunos son menores de edad", señaló el funcionario.

Operativos permanentes

Para atender esta problemática, Seguridad Pública mantiene operativos permanentes en distintos sectores, con mayor énfasis en el oriente y el sur de Monclova, donde se concentra el mayor número de incidentes relacionados con motociclistas.

En la última semana se aseguraron 14 motocicletas: ocho eran conducidas por menores de edad, cuatro no contaban con documentos de propiedad y dos fueron detenidas por mal orden, exceso de ruido y falta de medidas de seguridad.

"Hace dos meses iniciamos estrategias específicas en el uso de motocicletas, sin embargo, en las últimas semanas se ha incrementado la conducción desordenada, lo que nos obligó a redoblar acciones", precisó López.

El regidor explicó que, en algunos operativos, aunque los conductores no estén alterando el orden, se realizan revisiones preventivas que arrojan irregularidades como falta de documentos o propiedad. La mayoría de los casos involucra a jóvenes que circulan sin protección y ponen en riesgo su vida y la de terceros.

Prevención de accidentes

Las medidas buscan no solo sancionar, sino también prevenir accidentes que podrían terminar en tragedias.

"En semanas pasadas asegurábamos en promedio cinco motocicletas; hoy hablamos de 14 en solo una semana. Este incremento nos obliga a reforzar las acciones", subrayó.

Autoridades municipales reiteraron el llamado a los motociclistas para cumplir con las normas de tránsito y seguridad, a fin de evitar sanciones y, sobre todo, proteger su integridad física.