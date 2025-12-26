Monclova recupera calma tras la Navidad en la Zona Centro

A las 10:00 de la mañana del 26 de diciembre, el Centro de la ciudad despertó distinto. El ruido de los días previos a la Navidad había quedado atrás y, con él, el espíritu festivo que durante las últimas semanas marcó el ritmo de la Zona Centro.

Las calles, que apenas unos días antes lucían saturadas de personas, vehículos y prisas de última hora, comenzaban a recuperar su rostro habitual.

Los comercios levantaban sus cortinas de manera paulatina, mientras trabajadores y vendedores se reintegraban a sus labores, como si el calendario hubiera dado vuelta no solo a la fecha, sino también al ánimo colectivo.

En las calles Miguel Hidalgo, De la Fuente, Ignacio Zaragoza y Venustiano Carranza, de la Zona Centro de Monclova, el flujo vehicular avanzaba con normalidad, sin los embotellamientos ni el caos que obligaron en días pasados a la presencia constante de agentes de Tránsito y sus silbatos.

Las banquetas, ahora despejadas, eran recorridas por pocas personas, sin paso apresurado, otras simplemente retomando la rutina.

Ya no se escuchaban silbatos dirigiendo a los conductores ni se observaban filas interminables frente a las tiendas. Sin embargo, esta calma podría ser solo una pausa.

Con la llegada del Año Nuevo, se anticipa un nuevo repunte en la movilidad y en la actividad comercial. Por ahora, el Centro vive un breve respiro, un retorno a la normalidad que contrasta con el furor navideño y recuerda que, en cuestión de días, las calles podrían volver a llenarse de vida, motores y expectativas por un nuevo comienzo.