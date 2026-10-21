Suman cuatro choques en menos de cinco horas

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Cuatro accidentes viales se registraron en menos de cinco horas durante este miércoles en Ciudad Acuña, con saldo de daños materiales y una persona sin vida.

Volcaduras y accidentes fatales en Ciudad Acuña

Entre los percances reportados se encuentra la volcadura de un taxi a la altura de las empresas, donde fue necesaria la presencia de elementos de Bomberos.

Durante la madrugada ocurrió otro accidente que dejó una persona sin vida. Más tarde, un vehículo cayó en un canal a la altura de Plaza Acuña. Ambos hechos se registraron sobre el libramiento Emilio Mendoza.

Factores que contribuyen a los accidentes viales

De acuerdo con la información disponible, la pérdida de control de los vehículos, el consumo de alcohol y el exceso de velocidad figuran entre los factores relacionados con este tipo de percances.