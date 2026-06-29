Carlos Villarreal aclara rumores sobre cambios en su administración en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que la Administración Municipal mantiene un proceso interno relacionado con posibles movimientos de personal; sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe un reporte oficial sobre la salida de funcionarios de primer nivel.

Al ser cuestionado sobre las versiones que apuntan a la supuesta baja de Pedro Magaña, director de Forestación, y Ricardo Rodríguez, director de Ecoparque, el edil señaló que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación formal al respecto.

"No hemos tenido algún reporte. Creo que había algunos comentarios de que había algún proceso interno de bajas o que alguien había firmado su renuncia. Nosotros oficialmente no hemos tenido nada al respecto", declaró.

Villarreal Pérez precisó que, durante las últimas semanas, los únicos movimientos realizados dentro de la administración corresponden a enroques internos previamente anunciados y aprobados en sesión de Cabildo. Añadió que el Gobierno Municipal mantiene como prioridad garantizar el funcionamiento eficiente de todas las dependencias, independientemente de los ajustes administrativos que puedan llevarse a cabo.

"Nosotros nos enfocamos en seguir, en continuar y que haya un trabajo eficiente en cada una de las áreas", puntualizó.

El alcalde reiteró que cualquier modificación en la estructura administrativa será informada de manera oficial y conforme a los procedimientos establecidos por el Ayuntamiento.