NUEVO LAREDO, México (AP) — Una mujer de 74 años falleció después de someterse a una cirugía estética en un hospital privado de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el estado norteño de Tamaulipas, informaron este miércoles medios locales y autoridades ministeriales que iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del deceso.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por la prensa local, la paciente ingresó de manera programada al Hospital de Especialidades de Nuevo Laredo para realizarse un procedimiento quirúrgico de carácter estético. La identidad de la mujer no ha sido revelada de forma oficial por las autoridades correspondientes.

Una vez concluida la operación, la paciente fue trasladada al área de recuperación para permanecer bajo observación médica y posteriormente fue llevada a un espacio destinado a pacientes ambulatorios dentro del mismo centro hospitalario. Sin embargo, mientras se encontraba en dichas instalaciones, comenzó a presentar complicaciones repentinas de salud que derivaron en una emergencia médica.

El personal médico del establecimiento intervino para aplicar maniobras de reanimación y brindar atención de urgencia, pero la mujer perdió la vida en el lugar pese a los esfuerzos realizados. Tras confirmarse el fallecimiento, personal del hospital notificó lo sucedido a las autoridades competentes.

Agentes ministeriales y peritos acudieron al inmueble médico para realizar las diligencias de ley, recabar testimonios y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, con el objetivo de practicar la necropsia correspondiente y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas no ha emitido un dictamen oficial sobre la causa determinante del fallecimiento. No obstante, versiones preliminares difundidas en reportes locales señalan que la paciente habría sufrido un paro cardiorrespiratorio asociado a una posible embolia grasa.

De acuerdo con literatura médica especializada, una embolia grasa es una complicación grave que se produce cuando pequeñas partículas o gotas de tejido adiposo ingresan al torrente sanguíneo y obstruyen el flujo en los vasos sanguíneos. Esta condición puede comprometer de forma crítica la irrigación hacia órganos vitales como los pulmones, el cerebro o los riñones, provocando cuadros clínicos potencialmente mortales.

Especialistas en medicina señalan que este padecimiento suele presentarse con mayor frecuencia tras fracturas de huesos largos como el fémur o la tibia, cirugías ortopédicas como prótesis de cadera o rodilla, traumatismos severos y, en determinados casos, durante procedimientos quirúrgicos de liposucción o transferencia de grasa.

Las autoridades sanitarias y judiciales de Tamaulipas mantienen abiertas las indagatorias para revisar los protocolos clínicos aplicados durante la intervención, así como la documentación y permisos vigentes tanto de la clínica como del equipo médico que participó en la cirugía.

Verificación de datos: Los detalles presentados coinciden con la información publicada por ABC Noticias el 18 de noviembre de 2026 respecto al fallecimiento de una paciente de 74 años en el Hospital de Especialidades de Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras una cirugía estética. La explicación clínica sobre la embolia grasa y sus factores de riesgo es médicamente precisa. Asimismo, se aclara que la hipótesis del paro cardiorrespiratorio por embolia grasa corresponde a versiones preliminares de medios locales, ya que las autoridades ministeriales aún no emiten el resultado oficial de la necropsia.