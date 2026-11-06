Mujer permanece detenida, sigue ladrón prófugo

Una mujer detenida y un hombre que se dio a la fuga, dejó la persecución que terminó con la muerte del policía municipal Jesús Villasana, quien cayó de una patrulla durante el seguimiento del sospechoso en la colonia Guadalupe y Anáhuac.

El segundo implicado logró escapar y actualmente es buscado mediante un operativo coordinado con la Fiscalía del Estado.

Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública, informó que el reporte ingresó a través del 911 por la presencia de un vehículo sospechoso. Al llegar los elementos, encontraron a dos personas, un hombre y una mujer, quienes descendieron de la unidad.

Cuando los oficiales intentaban subir al hombre a la patrulla, este emprendió la huida, por lo que los elementos iniciaron su persecución.

Durante el seguimiento, el policía Jesús Villasana cayó de la caja de la unidad debido a una maniobra relacionada con la velocidad. Aunque todavía presentaba signos vitales, fue trasladado de emergencia a un hospital, donde minutos después falleció.

La mujer fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, mientras que el hombre continúa sin ser identificado.

López señaló que también se realizan labores de inteligencia para localizarlo y destacó que la prioridad inmediata ha sido brindar acompañamiento a la familia del oficial.

Indicó que el Municipio cubrirá los servicios funerarios además de un homenaje en las instalaciones de Seguridad Pública.

Sobre la trayectoria de Villasana, destacó que tenía varios años en la corporación, donde también se desempeñó como escolta. Lo describió como un elemento de expediente limpio y comprometido con su trabajo.