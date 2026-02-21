¿Qué le pidió la gente a la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Saltillo?

SALTILLO, Coahuila.– La visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la capital coahuilense fue recibida con entusiasmo por decenas de ciudadanos que se dieron cita para verla y expresarle personalmente sus inquietudes.

La presidenta escucha a la ciudadanía

Norma Lucía Hernández Martínez, vecina del sector, aseguró que la presencia de la mandataria en la ciudad representa un gesto de cercanía y gratitud hacia quienes la llevaron al cargo. "Significa bastante porque no se olvida de la gente del pueblo que la puso en donde está", expresó.

Al evaluar su gestión, la calificó con "100 de 100", destacando que se mantiene accesible y cercana a la ciudadanía. "Ella está para el pueblo", afirmó.

Demandas de vivienda y apoyo social

Sin embargo, más allá del respaldo, las y los asistentes aprovecharon la ocasión para plantear sus principales demandas. La petición más reiterada fue el impulso a programas de vivienda.

"Queremos el apoyo de las casas del bienestar, porque hacen falta demasiadas aquí en Saltillo", subrayó Hernández Martínez, quien explicó que muchas familias aún carecen de un patrimonio propio. Señaló que estos desarrollos podrían establecerse en distintos sectores de la ciudad donde exista mayor necesidad.

Por su parte, María de Jesús Martínez Flores coincidió en la urgencia de ampliar el acceso a viviendas y agregó otra solicitud prioritaria: fortalecer las pensiones y apoyos destinados a personas con discapacidad.

"Queremos que apoyen a las personas con discapacidad, por favor. Es lo que queremos aquí en Saltillo, Coahuila", manifestó.

Las asistentes reiteraron su agradecimiento hacia la presidenta y celebraron que sea la tercera ocasión que visita la ciudad como titular del Ejecutivo federal. No obstante, insistieron en que el mayor anhelo de la población es contar con más oportunidades de vivienda digna y respaldo social para los sectores más vulnerables.

Entre aplausos y muestras de apoyo, la demanda quedó clara: más casas del bienestar y mayor inclusión para las personas con discapacidad en la región sureste de Coahuila.