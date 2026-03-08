Marcha 8M en Monclova: mujeres exigen justicia y seguridad

Con el objetivo de reconocer el papel de la mujer en el marco del Día Internacional de la Mujer y pedir justicia por quienes han perdido la vida o han sido víctimas de abusos, alrededor de 200 mujeres participaron en una manifestación realizada en la plaza principal de Monclova. Entre consignas como "¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!", "¡Ni una más, ni una asesinada más!" y "¡El que no brinque es macho!", las voces de mujeres, niñas y abuelas retumbaron en el corazón de la ciudad, en un acto para exigir respeto, justicia y seguridad para todas.

La manifestación fue convocada por el colectivo Sororidad Monclova, que en esta ocasión optó por no realizar una marcha y, en su lugar, utilizar el espacio público para generar conciencia y alzar la voz un año más. Durante la jornada se instaló el llamado "muro de la vergüenza", donde las asistentes colocaron carteles para denunciar abusos de poder, violencia escolar y agresiones físicas que, señalaron, han sufrido por parte de compañeros, amigos, funcionarios e incluso familiares.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7 ❮❯

Aunado a esto, realizaron una marcha alrededor de la plaza principal, mientras gritaban consignas; al frente iban los familiares de las mujeres asesinadas. Asimismo, se abrió un espacio para que las mujeres que así lo desearan compartieran su testimonio frente a las asistentes. En medio de un ambiente de respeto y solidaridad, varias participantes narraron experiencias de violencia y abuso, recibiendo abrazos y aplausos por la valentía de hacer públicas sus historias.

Las organizadoras señalaron que este tipo de actividades buscan visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres y fortalecer la sororidad, al tiempo que recordaron a quienes han sido víctimas de violencia.