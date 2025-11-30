El IEEA en Monclova ayuda a mujeres a retomar sus estudios

Para muchas mujeres de Monclova, retomar los estudios se ha convertido en una oportunidad real de transformación personal y familiar, gracias al trabajo que realiza el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), el cual brinda acompañamiento a quienes buscan concluir la primaria o secundaria y abrir la puerta hacia la preparatoria.

La directora del instituto en esta ciudad, Olga Villanueva, explicó que el programa está dirigido a personas de todas las edades; sin embargo, una gran parte de quienes se inscriben son mujeres que, por diferentes razones, interrumpieron su educación y hoy buscan superarse. "Vienen mujeres que dejaron la secundaria inconclusa o que desean continuar su formación en preparatoria. Nosotros las apoyamos, las orientamos y las canalizamos para que puedan seguir avanzando", explicó la funcionaria.

Además de población adulta, el IEEA atiende a menores de entre 10 y 14 años que no lograron terminar la primaria dentro del sistema educativo tradicional. En estos casos, reciben atención académica temporal antes de ser reintegrados a escuelas del sector formal.

Villanueva subrayó que el instituto funciona como un enlace directo entre personas en situación de rezago educativo y diversas preparatorias de la región, tanto públicas como privadas. Entre los convenios destaca el que se tiene con el Centro de Estudios Universitarios (CEU), donde quienes concluyen su secundaria a través del IEEA reciben importantes apoyos económicos. "De pagar alrededor de 2 mil 300 pesos mensuales, los egresados pasan a cubrir solo 600 pesos, lo que hace viable continuar estudiando", detalló.

Asimismo, estudiantes son canalizados a instituciones públicas como CONALEP, CECYTEC y COBAC, ampliando las posibilidades para que jóvenes y adultos sigan construyendo su trayectoria educativa sin importar su edad o antecedentes escolares.

La directora indicó que las motivaciones para retomar los estudios son diversas: desde mejorar oportunidades laborales hasta poder ayudar a los hijos en sus tareas, o simplemente cumplir una meta personal postergada durante años. "Muchas mujeres se casaron muy jóvenes y dejaron sus estudios. Hoy vuelven con la convicción de cerrar ese ciclo y aspirar a algo más", comentó.

A lo largo del tiempo, el IEEA ha sido testigo de historias de éxito que van más allá de concluir la secundaria. "Tenemos casos de personas, especialmente mujeres, que empezaron aquí y hoy están cursando la universidad o ya son profesionistas. Es una gran satisfacción ver cómo sus vidas cambian", compartió Villanueva.

Finalmente, reiteró que las puertas del instituto permanecen abiertas para toda persona interesada en iniciar o retomar sus estudios. "Nunca es tarde para aprender ni para cumplir sueños", puntualizó.