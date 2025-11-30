El Vivero Municipal de Monclova inicia la venta de Nochebuenas 2025

Con el arribo de alrededor de 4 mil plantas de Nochebuena, el Vivero Municipal de Monclova arrancó oficialmente la temporada decembrina 2025, poniendo a disposición de la ciudadanía una amplia variedad de ejemplares para dar vida y color a hogares, oficinas, comercios y jardines durante las celebraciones de fin de año.

¿Qué variedades de Nochebuena están disponibles?

La encargada del vivero, Rocío Román, informó que este año se recibieron plantas en cinco diferentes presentaciones, que van desde piezas pequeñas —ideales para escritorios o centros de mesa— hasta modelos colgantes de gran tamaño, algunos con diámetros cercanos a los 50 centímetros y alturas superiores a los 60 centímetros, convirtiendo a estas últimas en una de las opciones más llamativas de la temporada.

"Estas son las primeras Nochebuenas que llegan este 2025. Invitamos a la ciudadanía a que se dé la vuelta por el vivero, conozca las variedades que tenemos y se anime a decorar sus espacios con esta flor tan representativa de la Navidad", expresó.

Aunque la venta se realiza directamente en Monclova, la producción se desarrolla en invernaderos especializados del estado de Michoacán, donde las condiciones climáticas permiten el crecimiento óptimo de la planta. El proceso inicia desde principios de año, cuando se adquieren los esquejes que posteriormente reciben cuidados constantes durante varios meses.

"Las plantas se riegan, se fertilizan y se mantienen en vigilancia permanente para lograr que, en esta época, alcancen su característico color rojo. Es un trabajo largo que exige dedicación durante prácticamente todo el año", explicó Román.

Las Nochebuenas están disponibles en distintos tamaños y precios accesibles para ajustarse a diferentes necesidades:

Plantas pequeñas: desde 150 pesos, ideales para decorar espacios reducidos.

Tamaño mediano: 200 pesos.

Plantas colgantes y grandes: 350 pesos, con alturas mayores a los 60 centímetros.

La encargada agregó que, al igual que en 2024, este año se mantuvo la misma cantidad de producción, con la expectativa de que exista una buena respuesta por parte de la ciudadanía, como ha ocurrido en temporadas anteriores.

"Tenemos opciones para todos los gustos y usos: desde centros de mesa hasta jardines completos. Cada planta representa el esfuerzo de muchos meses de trabajo, por lo que esperamos que la gente nos visite y apoye este proyecto", señaló.

Con las Nochebuenas ya disponibles en el vivero municipal, autoridades y personal invitan a la población a adelantar sus compras, aprovechar la variedad existente y contribuir al impulso del consumo local, al tiempo que se da inicio al ambiente festivo con una de las flores más emblemáticas de la temporada navideña.