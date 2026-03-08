Contactanos
Coahuila

Graves daños por choque entre dos camionetas

La falta de señalización en la intersección, donde hay trabajos de drenaje inconclusos, aumenta el riesgo para los automovilistas.

Por Carlos Macias - 08 marzo, 2026 - 09:02 p.m.
      SABINAS, COAH.- Un accidente vial entre dos camionetas de la marca Chevrolet, una tipo 'pick up' y otra familiar, se registró en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Abasolo, dejando como saldo daños materiales de consideración. El hecho generó expectación entre vecinos y transeúntes que presenciaron el impacto.

      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      De acuerdo con testigos, el percance se originó por una distracción al volante de ambos conductores, lo que derivó en la colisión. A pesar de los daños visibles en las unidades, los implicados lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los mismos, evitando así mayores conflictos legales.

      Acciones de la autoridad

      Elementos de la Policía y Tránsito Municipal acudieron al lugar para levantar el parte correspondiente y deslindar responsabilidades. Además, se realizaron labores de control vehicular para prevenir congestionamientos en la zona, que suele registrar un alto flujo de automóviles.

      Cabe señalar que en esta intersección permanecen inconclusos trabajos de excavación del sistema de drenaje. La ausencia de señalización preventiva representa un riesgo adicional para los conductores, situación que fue advertida por vecinos y testigos del accidente.

      Consecuencias del accidente

      Finalmente, las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y mantener la atención al volante, especialmente en áreas donde existen obras inconclusas. El incidente refuerza la necesidad de concluir los trabajos pendientes y mejorar la señalización para garantizar la seguridad vial en Sabinas.

