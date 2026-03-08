Facilitarán voto a discapacitados

SABINAS, COAH.- Adriana Lizeth Fraire Herrera, presidenta del Comité Distrital Electoral 03 con sede en Sabinas, explicó que el INE abrió una convocatoria para que personas con discapacidad voten de manera anticipada el 7 de junio. Detalló que el registro cerró el 11 de febrero, vía internet, con requisitos publicados en la página oficial del instituto, y que personal del INE visitará domicilios para validar datos y entregar materiales.

Fraire Herrera precisó que la modalidad prevé dos opciones: voto presencial en el domicilio —con apoyo de funcionariado— o vía electrónica en plataforma del INE. Subrayó que la medida busca eliminar barreras y garantizar el derecho al sufragio en igualdad de condiciones, con asistencia en formatos accesibles y acompañamiento según cada necesidad.

Las autoridades electorales reforzaron que estos mecanismos forman parte de protocolos adoptados en procesos recientes: registro en línea, visita de verificación y urna móvil cuando corresponde. Con esa ruta, el instituto atiende a quienes no pueden acudir a casilla, sin sustituir la secrecía ni la certeza del voto.

La presidenta del comité 03 pidió a posibles beneficiarias y beneficiarios consultar el portal del INE para confirmar requisitos, contactos y plazos. Recomendó tener a mano identificación y comprobante de domicilio, y atender la visita del personal acreditado que recabará documentación antes de la jornada anticipada.

Fraire Herrera aprovechó para invitar a la ciudadanía a integrarse como observadores electorales. Explicó que el programa genera certeza, disipa dudas y permite a la gente constatar reglas y cómputos; la inscripción se gestiona ante el órgano electoral local con capacitación previa.

El comité distrital 03 tendrá sede en Sabinas para orientar registros y resolver preguntas. Mientras el voto anticipado avanza, Fraire recordó que la observación ciudadana fortalece confianza y legitima resultados el día de la elección.